Во Владимирской области ВАЗ влетел в грузовик, пять человек погибли
По данным Лайфа, четыре человека скончались на месте аварии, ещё один — в машине скорой помощи.
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Во Владимирской области пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля, авария произошла на 323-м километре автодороги М-7 "Волга". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, водитель легковушки ВАЗ влетел в стоявший на обочине грузовой автомобиль Hino. Погибли все, кто находился в легковой машине. Как сообщил источник Лайфа, четыре человека скончались на месте аварии, а ещё один — позже в машине скорой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новгородской области четыре человека погибли в огненном ДТП с легковушкой и грузовиком. "Шкода-Октавия" вылетела на встречку и после столкновения с фурой загорелась. Водитель и три пассажира иномарки погибли на месте.
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