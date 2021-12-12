Во Владимирской области ВАЗ влетел в грузовик, пять человек погибли

Во Владимирской области пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля, авария произошла на 323-м километре автодороги М-7 "Волга". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, водитель легковушки ВАЗ влетел в стоявший на обочине грузовой автомобиль Hino. Погибли все, кто находился в легковой машине. Как сообщил источник Лайфа, четыре человека скончались на месте аварии, а ещё один — позже в машине скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.