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Во Владимирской области ВАЗ влетел в грузовик, пять человек погибли

По данным Лайфа, четыре человека скончались на месте аварии, ещё один — в машине скорой помощи.

12 декабря, 07:53

© Pixabay

Во Владимирской области пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля, авария произошла на 323-м километре автодороги М-7 "Волга". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, водитель легковушки ВАЗ влетел в стоявший на обочине грузовой автомобиль Hino. Погибли все, кто находился в легковой машине. Как сообщил источник Лайфа, четыре человека скончались на месте аварии, а ещё один — позже в машине скорой помощи.

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Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новгородской области четыре человека погибли в огненном ДТП с легковушкой и грузовиком. "Шкода-Октавия" вылетела на встречку и после столкновения с фурой загорелась. Водитель и три пассажира иномарки погибли на месте.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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