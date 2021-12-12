Главу МИД ФРГ Бербок призвали занять чёткую позицию по "Северному потоку – 2"
Отмечается, что в ситуации вокруг Украины очень важно, чтобы Запад придерживался единой точки зрения и "противостоял эскалации со стороны России".
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Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "занять чёткую позицию" по вопросу "Северного потока – 2". Об этом сообщает Welt.
"Невозможно представить, чтобы "Северный поток – 2" был запущен, если Россия действительно нападёт на Украину", — сказал Рёттген.
Он отметил, что в ситуации вокруг Украины очень важно, чтобы Запад придерживался единой позиции и "противостоял эскалации со стороны России", используя в качестве угроз "самые жёсткие экономические санкции". По мнению главы комитета по иностранным делам Бундестага, Германия должна продолжать диалог с Москвой, но не использовать его как "инструмент для прикрытия бездействия". Рёттген добавил, что важнейшая задача Бербок заключается в создании формата, позволяющего Европе действовать извне.
Как сообщали СМИ, глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2". Ранее политик выступала против строительства газопровода, однако сейчас признаётся, что ФРГ не откажется от него.
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