НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главу МИД ФРГ Бербок призвали занять чёткую позицию по "Северному потоку – 2"

Отмечается, что в ситуации вокруг Украины очень важно, чтобы Запад придерживался единой точки зрения и "противостоял эскалации со стороны России".

12 декабря, 07:34

© Facebook / "Газпром"

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "занять чёткую позицию" по вопросу "Северного потока – 2". Об этом сообщает Welt.

"Невозможно представить, чтобы "Северный поток – 2" был запущен, если Россия действительно нападёт на Украину", — сказал Рёттген.

Моравецкий ультимативно призвал Россию определить отношения с европейскими странами

Моравецкий ультимативно призвал Россию определить отношения с европейскими странами

Он отметил, что в ситуации вокруг Украины очень важно, чтобы Запад придерживался единой позиции и "противостоял эскалации со стороны России", используя в качестве угроз "самые жёсткие экономические санкции". По мнению главы комитета по иностранным делам Бундестага, Германия должна продолжать диалог с Москвой, но не использовать его как "инструмент для прикрытия бездействия". Рёттген добавил, что важнейшая задача Бербок заключается в создании формата, позволяющего Европе действовать извне.

Как сообщали СМИ, глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2". Ранее политик выступала против строительства газопровода, однако сейчас признаётся, что ФРГ не откажется от него.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1