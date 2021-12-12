В России увеличилось число работодателей, которые платят годовые премии

43% работодателей в России готовы выплатить сотрудникам годовую премию в качестве вознаграждения, это больше, чем в последние годы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по подбору вакансий Superjob, которые есть в распоряжении РБК. Отмечается, что в исследовании приняли участие 1000 работодателей и 2,5 тысячи граждан с постоянной работой.

Так, наградить всех сотрудников выплатами собираются 20% компаний, ещё 23% намерены выдавать премии выборочно, а 36% организаций не планируют давать сотрудникам дополнительные средства. При этом в 2019 году выплатить премии всему персоналу собирались лишь 15% работодателей, а в 2020-м — 17%.

Отметим, что большую часть среди компаний, которые будут премировать всех сотрудников, составляют те, численность которых насчитывает до 100 человек (24%). Чаще других такие выплаты работникам начисляют организации из сферы торговли (21%). А среди тех, кто выдаёт премии выборочно, больше компаний из сфер IT, Интернета и связи (42%).

При этом получить премию по итогам года рассчитывают только 29% россиян, а ещё около 60% опрошенных думают, что им не выплатят её вовсе.