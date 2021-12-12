Оператор Астахов поделился секретами съёмок "Брата"

Вся съёмочная группа отечественного фильма "Брат" знала, что снимает дешёвое кино, и работала в долг. Бюджета картины хватило только на покупку камеры и киноплёнки, рассказал кинооператор дилогии Сергей Астахов в беседе с Ura.ru.

"Изначально было понятно, что мы делаем дешёвое кино, никто не думал, что картина что-то соберёт или не соберёт. Продюсер Сергей Сельянов сумел оплатить камеру и купить плёнку — вот и все расходы. Плёнку я надыбал с остатков, её оставили американцы после съёмок "Анны Карениной" с Софи Марсо", — уточнил собеседник агентства.

По словам Астахова, гонорар за работу над фильмом съёмочная группа увидела не сразу. Команда буквально работала в долг.

"Потом потихоньку какие-то денежки небольшие нам заплатили. Виктор Сухоруков в интервью говорил, что 500 долларов получил, я, по-моему, 1000 долларов — через полтора года", — добавил он.

Свою огромную популярность фильм "Брат" обрёл из-за любви россиян к герою-спасителю, считает кинооператор.

"Герой — мечта любого нашего обывателя, человек, который бы защитил от неприятностей. Естественно, это не всегда бывает законно. Это такая наша давняя традиция — Робин Гуды, Дубровские", — заключил Астахов.