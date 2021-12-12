Бастрыкин поручил расследовать инцидент со сменой курса самолётом над Чёрным морем
Речь идёт о лайнере российской авиакомпании "Уральские авиалинии", в котором находилось 160 пассажиров и шесть членов экипажа.
© ТАСС / Сергей Мальгавко
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента, в ходе которого следовавший из Екатеринбурга в Сочи борт "Уральских авиалиний" изменил курс из-за "неопознанного воздушного корабля". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причём накануне сообщалось, что траекторию поменял и самолёт "Аэрофлота", летевший в Сочи из Москвы.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве", — уточнили в ведомстве.
Напомним, что всё произошло 10 декабря над акваторией Чёрного моря, примерно в 50 километрах от берега. В лайнерах "Уральских авиалиний" и "Аэрофлота" находилось в общей сложности свыше 300 человек.
Ранее Лайф писал, что самолёт Nordwind вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией. При этом сотрудники авиакомпании в беседе с пассажирами настаивали на том, что рейс просто задержали.
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