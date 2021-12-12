Бастрыкин поручил расследовать инцидент со сменой курса самолётом над Чёрным морем

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента, в ходе которого следовавший из Екатеринбурга в Сочи борт "Уральских авиалиний" изменил курс из-за "неопознанного воздушного корабля". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причём накануне сообщалось, что траекторию поменял и самолёт "Аэрофлота", летевший в Сочи из Москвы.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве", — уточнили в ведомстве.

Напомним, что всё произошло 10 декабря над акваторией Чёрного моря, примерно в 50 километрах от берега. В лайнерах "Уральских авиалиний" и "Аэрофлота" находилось в общей сложности свыше 300 человек.