В России в День Конституции проходит юбилейный правовой диктант © LIFE

Во всех регионах России в День Конституции, 12 декабря, проходит юбилейный, пятый Всероссийский правовой диктант. В Москве центральной площадкой мероприятия стала Российская государственная библиотека, где также были представлены уникальные исторические документы и издания, посвящённые Конституции России.

Отметим, что диктант длится час и состоит из 40 вопросов, которые доступны на русском, английском, китайском и португальском языках. Их основная тематика: Конституция РФ, трудовое, гражданское и семейное право. Кроме того, в этом году на платформу загрузили видеовопросы от известных государственных деятелей, правоведов и юристов.

"Хочу напомнить, что диктант впервые прошёл в 2017 году, и тогда он привлёк более 55 тысяч участников. А уже в следующем, 2018 году число участников составило более 165 тысяч человек. Сегодня же, в этом году, у нас число участников составляет 920 тысяч человек", — отметил один из организаторов мероприятия.

В диктанте участвует и глава Карелии Артур Парфенчиков. Кроме того, по спутниковой голосовой связи к мероприятию присоединился исследователь Сергей Семёнов, который находится на ледовой базе на мысе Баранова в Арктике. А председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников зачитывал вопросы диктанта.