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Кириенко указал на важность расширения образовательной программы "Мастерская новых медиа"

Первый замглавы АП РФ отметил, что для выпускников проекта будут предусмотрены стажировки. Кроме того, они могут рассчитывать на участие в различных грантовых конкурсах.

12 декабря, 10:07
<p>Сергей Кириенко © Пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей"</p>

Сергей Кириенко © Пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей"

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил опыт реализации образовательной программы по подготовке специалистов в сфере интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа". По его словам, возможности данного проекта необходимо расширить.

"С нашей точки зрения всё получилось. <...> Пространство происходящих событий будет расширяться, возможности будут нарастать, и мы будем держать вас в курсе всех этих событий, чтобы была возможность определиться, куда вы хотите включиться, куда хотите попробовать пойти работать", — приводит пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей" слова Кириенко.

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Вместе с тем он отметил нехватку специалистов, способных грамотно выстраивать коммуникации, прежде всего персонифицированные. А такие кадры, как подчеркнул Кириенко, востребованы не только государством и бизнесом, но и общественным сектором. Поэтому, по его словам, для выпускников "Мастерской новых медиа" будут предусмотрены стажировки. Кроме того, успешных кандидатов будут рекомендовать работодателям.

"Это центры управления регионами АНО "Диалог", региональные администрации — если где-то вам интересны стажировки, сможем помочь. Мы готовы продолжить варианты включения в наши проекты, причём большая часть проектов не требует переезда и перехода на постоянную основу", — пояснил он на встрече со слушателями программы, которая проходит в мастерской управления "Сенеж".

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Также, по словам Кириенко, выпускники могут рассчитывать на участие в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, АНО "Институт развития Интернета" и Росмолодёжи. Как он отметил, некоторые участники образовательной программы уже стали победителями грантовых конкурсов.

Напомним, "Мастерская новых медиа" организована АНО "Диалог" и президентской платформой "Россия — страна возможностей". Образовательная программа ориентирована на подготовку и создание сообщества эффективных цифровых специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Уникальный проект стартовал в Москве 26 августа, к нему присоединились более 140 медийщиков и свыше 80 пиарщиков из разных уголков страны.

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А 6 декабря Лайф сообщал, что Кириенко наградил 10 команд – победителей викторины "Лига знаний". Первый замглавы АП РФ отметил особенность сегодняшних реалий: важно уметь оперативно обращаться с информацией и использовать навыки всей команды для работы на общий результат.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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