Песков: Путин заверил Байдена в отсутствии угрозы для кого-либо со стороны войск РФ

Президент России Владимир Путин заявил в беседе с американским коллегой Джо Байденом, что российские войска находятся на территории РФ и никому не угрожают. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1" .

"Президент чётко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают" , — сказал Песков. При этом Путин отметил, что западные коллеги находятся в сотнях километрах от нашей территории.

Он пояснил, что российский лидер имел в виду, что речь идёт о территории РФ "и о Европе, которая является нашим общим домом", а "американцы находятся по ту сторону океана". Представитель Кремля подчеркнул, что происходит нагнетание информационной напряжённости с целью "дальнейшей такой демонизации России" и позиционирования Москвы как некоей стороны потенциального агрессора. Он также прокомментировал тему красных линий, про которые Байден ранее заявил, что не собирается их учитывать. Песков отметил, что концептуально это очень серьёзное разногласие России и США.