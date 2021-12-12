Песков заявил об информационной напряжённости вокруг перемещения войск России
Представитель Кремля также назвал большим противоречием заявление президента США Джо Байдена о том, что нет необходимости принимать во внимание "красные линии" Москвы.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Запад создаёт информационную напряжённость вокруг передвижения войск РФ для дальнейшей демонизации нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Конечно, это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это будет сделано с целью дальнейшей демонизации России и позиционирования как некой стороны потенциального агрессора", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Также Песков заявил о сильном расхождении во мнении с США по поводу "красных линий", которые американский лидер Джо Байден не считает нужным принимать во внимание.
"Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США", — заключил он.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал, что Песков счёл агрессивным предупреждение Байдена о войсках США в странах НАТО. По словам официального представителя Кремля, подобные высказывания негативно отражаются на отношениях Москвы и Вашингтона, поскольку "никак не способствуют разрядке напряжённости".
Комментариев: 0