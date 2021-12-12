НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил об информационной напряжённости вокруг перемещения войск России

Представитель Кремля также назвал большим противоречием заявление президента США Джо Байдена о том, что нет необходимости принимать во внимание "красные линии" Москвы.

12 декабря, 11:06
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Запад создаёт информационную напряжённость вокруг передвижения войск РФ для дальнейшей демонизации нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это будет сделано с целью дальнейшей демонизации России и позиционирования как некой стороны потенциального агрессора", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Также Песков заявил о сильном расхождении во мнении с США по поводу "красных линий", которые американский лидер Джо Байден не считает нужным принимать во внимание.

"Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США", — заключил он.

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Песков: Путин заверил Байдена в отсутствии угрозы для кого-либо со стороны войск РФ

Песков: Путин заверил Байдена в отсутствии угрозы для кого-либо со стороны войск РФ

Ранее Лайф рассказывал, что Песков счёл агрессивным предупреждение Байдена о войсках США в странах НАТО. По словам официального представителя Кремля, подобные высказывания негативно отражаются на отношениях Москвы и Вашингтона, поскольку "никак не способствуют разрядке напряжённости".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1