Песков заявил об информационной напряжённости вокруг перемещения войск России

Запад создаёт информационную напряжённость вокруг передвижения войск РФ для дальнейшей демонизации нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это будет сделано с целью дальнейшей демонизации России и позиционирования как некой стороны потенциального агрессора", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Также Песков заявил о сильном расхождении во мнении с США по поводу "красных линий", которые американский лидер Джо Байден не считает нужным принимать во внимание.

"Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США", — заключил он.