Песков заявил, что невозможно вводить санкции против России и не испытывать страдания

Возможное введение новых санкций против России будет иметь и обратные последствия, предупредил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1" .

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что страны Запада продолжают угрожать ограничениями несогласным с ними государствам. Однако с Россией, чья позиция с точки зрения международного права безупречна, подобный разговор неприемлем. Дипломат заверил, что Москва готова найти подходящий ответ на возможные санкции, хотя делает всё, чтобы "вразумить оппонентов". Рябков также указал на бессмысленность бесконечного расширения санкций против России.