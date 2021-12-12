15 примеров бытовой импотенции и гениальных комментариев женщин, которые это терпят
Любовь зла... Героини этого материала тоже были уверены, что выходят за прекраснейших из людей, но, как показало время, это была лишь иллюзия.
"Вот куда отправляется тарелка моего мужа после ужина. Не в посудомойку. Не на столешницу. Даже не в раковину. Она обязательно должна остаться вот так, идеальный баланс"
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"Муж купил матрас с эффектом памяти "для его стороны кровати"
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"Недавно ругались, что мы больше не обнимаемся, и вот что из этого вышло. Исправили ситуацию"
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"КАК он нарезает авокадо! А вообще, нужно вспомнить, где мы купили этот нож"
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"Так, ну всё. Мы расстаёмся"
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"Вместо лопатки муж решил использовать мой любимый кухонный нож и сломал его"
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"Привезла в подарок прикольные печеньки прямо из Голландии. Оказалось, он монстр"
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"Я сама до сих пор с трудом в это верю, но... мой муж ест яблоки ложкой"
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"Муж каждый раз не доедает свои чипсы до конца — вместо этого он кладёт почти пустой пакет обратно в шкаф. Вот как это выглядит"
Фото © Reddit / BendyJ
"Когда муж сказал, что займётся ужином сам. Вот что я называю бытовой импотенцией"
Фото © Reddit / hgt2f
"Вот как мой ненаглядный открывает свои хлопья. Кажется, я встречаюсь с чудовищем"
Фото © Reddit / illLieonceaday
"Мой муж никогда не заканчивает упаковку жвачки, прежде чем открыть новую"
Фото © Reddit / BooksAreAddicting
"То, как муж моей сестры открывает упаковку сока... интересная технология"
Фото © Reddit / Southernsofia123
"Мой муж скорее разорвёт пакет к чертям, чем воспользуется застёжкой"
Фото © Reddit / beingtwiceasnice
"Он положил кусок сливочного масла просто на боковую полку холодильника... которую я не мыла уже несколько месяцев"
Фото © Reddit / How_you_like_meow
Ещё больше примеров ужасных мужей — в материале Bored Panda.
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