15 примеров бытовой импотенции и гениальных комментариев женщин, которые это терпят

"Вот куда отправляется тарелка моего мужа после ужина. Не в посудомойку. Не на столешницу. Даже не в раковину. Она обязательно должна остаться вот так, идеальный баланс"

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"Муж купил матрас с эффектом памяти "для его стороны кровати"

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"Недавно ругались, что мы больше не обнимаемся, и вот что из этого вышло. Исправили ситуацию"

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"КАК он нарезает авокадо! А вообще, нужно вспомнить, где мы купили этот нож"

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"Так, ну всё. Мы расстаёмся"

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"Вместо лопатки муж решил использовать мой любимый кухонный нож и сломал его"

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"Привезла в подарок прикольные печеньки прямо из Голландии. Оказалось, он монстр"

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"Я сама до сих пор с трудом в это верю, но... мой муж ест яблоки ложкой"

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"Муж каждый раз не доедает свои чипсы до конца — вместо этого он кладёт почти пустой пакет обратно в шкаф. Вот как это выглядит"

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"Когда муж сказал, что займётся ужином сам. Вот что я называю бытовой импотенцией"

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"Вот как мой ненаглядный открывает свои хлопья. Кажется, я встречаюсь с чудовищем"

Фото © Reddit / illLieonceaday

"Мой муж никогда не заканчивает упаковку жвачки, прежде чем открыть новую"

Фото © Reddit / BooksAreAddicting

"То, как муж моей сестры открывает упаковку сока... интересная технология"

Фото © Reddit / Southernsofia123

"Мой муж скорее разорвёт пакет к чертям, чем воспользуется застёжкой"

Фото © Reddit / beingtwiceasnice

"Он положил кусок сливочного масла просто на боковую полку холодильника... которую я не мыла уже несколько месяцев"

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