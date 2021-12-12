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15 примеров бытовой импотенции и гениальных комментариев женщин, которые это терпят

Любовь зла... Героини этого материала тоже были уверены, что выходят за прекраснейших из людей, но, как показало время, это была лишь иллюзия.

12 декабря, 11:00

"Вот куда отправляется тарелка моего мужа после ужина. Не в посудомойку. Не на столешницу. Даже не в раковину. Она обязательно должна остаться вот так, идеальный баланс"

Фото © Instagram / barbdittert

Фото © Instagram / barbdittert

"Муж купил матрас с эффектом памяти "для его стороны кровати"

Фото © Reddit / distanceformed

Фото © Reddit / distanceformed

"Недавно ругались, что мы больше не обнимаемся, и вот что из этого вышло. Исправили ситуацию"

Фото © Reddit / kakozlow

Фото © Reddit / kakozlow

"КАК он нарезает авокадо! А вообще, нужно вспомнить, где мы купили этот нож"

Фото © Reddit / jgo215

Фото © Reddit / jgo215

"Так, ну всё. Мы расстаёмся"

Фото © Reddit / thatoneguyalex

Фото © Reddit / thatoneguyalex

"Вместо лопатки муж решил использовать мой любимый кухонный нож и сломал его"

Фото © Reddit / ColoradoCrazyChicken

Фото © Reddit / ColoradoCrazyChicken

"Привезла в подарок прикольные печеньки прямо из Голландии. Оказалось, он монстр"

Фото © Reddit / Griefcatpartytime

Фото © Reddit / Griefcatpartytime

"Я сама до сих пор с трудом в это верю, но... мой муж ест яблоки ложкой"

Фото © Reddit / thirdculturegurl

Фото © Reddit / thirdculturegurl

"Муж каждый раз не доедает свои чипсы до конца — вместо этого он кладёт почти пустой пакет обратно в шкаф. Вот как это выглядит"

Фото © Reddit / BendyJ

Фото © Reddit / BendyJ

"Когда муж сказал, что займётся ужином сам. Вот что я называю бытовой импотенцией"

Фото © Reddit / hgt2f

Фото © Reddit / hgt2f

"Вот как мой ненаглядный открывает свои хлопья. Кажется, я встречаюсь с чудовищем"

Фото © Reddit / illLieonceaday

Фото © Reddit / illLieonceaday

"Мой муж никогда не заканчивает упаковку жвачки, прежде чем открыть новую"

Фото © Reddit / BooksAreAddicting

Фото © Reddit / BooksAreAddicting

"То, как муж моей сестры открывает упаковку сока... интересная технология"

Фото © Reddit / Southernsofia123

Фото © Reddit / Southernsofia123

"Мой муж скорее разорвёт пакет к чертям, чем воспользуется застёжкой"

Фото © Reddit / beingtwiceasnice

Фото © Reddit / beingtwiceasnice

"Он положил кусок сливочного масла просто на боковую полку холодильника... которую я не мыла уже несколько месяцев"

Фото © Reddit / How_you_like_meow

Фото © Reddit / How_you_like_meow

Ещё больше примеров ужасных мужей — в материале Bored Panda.

15 фотографий, показывающих, что такое идеальные отношения на самом деле

15 фотографий, показывающих, что такое идеальные отношения на самом деле

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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