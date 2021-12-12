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Три знака зодиака, для которых 2022 год станет лучшим

Чёрная полоса, которая длилась последнее время, наконец-то закончится.

12 декабря, 10:15
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В восточном гороскопе следующий год пройдёт под эгидой Чёрного водяного тигра. Этот знак отличается храбростью и решительностью и особенно благоволит тем людям, которые не стесняются проявлять такие качества. Астрологи рассказали, кому в следующем году наконец-то повезёт, если они приложат хоть какие-то усилия.

Собака

Родившимся в год Собаки не стоит забывать о своих мечтах, ведь Тигр поможет им во всех начинаниях и защитит от невзгод. В 2022-м Собакам советуют обратить внимание на жилищные условия — их наконец-то удастся поправить к лучшему.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Обезьяна

Следующий год для Обезьян станет самым удачным и свободным от проблем и потерь. Многие цели будут достигнуты, а финансовое положение вернётся к приятным значениям. Главное — не тратить время на пустяки и проявлять трудолюбие.

Лошадь

Для Лошади новый год станет кладезем отличных подарков и сюрпризов, которых так не хватало в прошлом. Но, к сожалению, сами они в руки не придут — придётся приложить усилия, а Тигр удостоверится, чтобы всё прошло как нужно.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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