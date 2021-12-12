Эти странные вещи происходят с нашим телом после 40, и о них должен знать каждый

Человеческий организм удивителен и раз за разом преподносит нам сюрпризы. Порой они бывают неприятными, и лучше их встретить во всеоружии. Чего ждать от нашего тела после 40, смотрите в подборке ниже.

1. Меняется высота голоса

Исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета отмечают, что с возрастом наши голосовые связки слабеют, истончаются и теряют эластичность. В результате голос у мужчин может стать выше, а у женщин ниже. Представители обоих полов также могут заметить, что их голоса утрачивают громкость и силу. Наиболее часто таким возрастным изменениям подвержены те люди, которым приходится много говорить или петь, пишет eatthis.com.

2. Кожа теряет эластичность

С возрастом объём жировой ткани в области лица уменьшается, утверждают представители Гарвардской медицинской школы. Если раньше лицо выглядело гладким, подтянутым и упругим, то после 40 начинает "обвисать" и "обрастать" морщинами.

© Unsplash / Scandinavian Biolabs

3. Уменьшается мышечная масса

Тем, кто достиг 40, придётся столкнуться с последствиями такого явления, как саркопения, — потеря мышечной массы и силы. Согласно данным учёных, мужчины, как правило, теряют 3–5 % мышечной массы каждое десятилетие, начиная с 30 лет. "Эта болезнь на самом деле начинается в 30, но из-за медленного течения вы не заметите её действие, пока вам не исполнится 40", — отметил генеральный директор компании USA Rx Крис Райли.

4. Меняется гормональный фон

С возрастом одной из наиболее распространённых жалоб становится жалоба на снижение полового влечения. Что может быть связано с гормональными изменениями, которые начинаются примерно в возрасте 40 лет как у мужчин (снижение уровня тестостерона), так и у женщин (снижение уровня как эстрогена, так и тестостерона). Кроме проблем с либидо, также могут наблюдаться трудности с засыпанием и похудением, раздражительность и тревожность. А ещё "мозговой туман", или "синдром облачной головы", при котором отмечаются трудности с концентрацией внимания, забывчивость и спутанность сознания. Чтобы избежать столь неприятных последствий, доктор Минди Пелц советует пересмотреть свой образ жизни: изменить режим питания и научиться бороться со стрессом.

5. Волосы начинают редеть

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале американской академии дерматологов, потеря волос с возрастом грозит не только мужчинам, но и женщинам. Примерно 40% представительниц прекрасного пола столкнутся с заметной потерей шевелюры, разменяв пятый десяток. Но даже тем счастливчикам, у которых будет выпадать по 50–100 волосинок в день, что является нормой, потребуется больше времени на то, чтобы выросли новые.

© Unsplash / Jamie Ginsberg

6. Ухудшаются когнитивные функции

Согласно исследованию, опубликованному в журнале British Medical Journal, когнитивные (умственные) функции, к которым в том числе относятся память и внимание, снижаются на 3,6% начиная с 40 лет.

7. Происходят изменения на клеточном уровне