Пять женских имён, у которых почему-то всегда есть деньги

Все имена имеют особую энергетику, а потому некоторые из них буквально притягивают богатство и успех, превращая своих носительниц в миллионерш. Эксперты вычислили самых удачливых дам, которым имя просто не позволит оказаться в бедственном положении.

Елена

Для этих девушек если есть цель, то уже нет препятствий. Они знают, чего хотят и как этого достичь. Обычно женщины с именем Елена умны, собранны и пунктуальны, а потому всегда обладают немалыми средствами, отыскивая выходы даже из самых сложных ситуаций. Нередко такие девушки становятся начальницами, и карьера никак не мешает их семейному благополучию.

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Татьяна

Богатенькими Буратино Татьяны становятся вовсе не из-за своей удивительной удачи, а благодаря уму и сообразительности. Эти девушки всё знают о финансовой грамотности и распределяют свои доходы так, чтобы полностью исключить лишние траты. Именно поэтому им часто везёт на бирже и в инвестировании.

Наталья

Натальи не нуждаются в деньгах, просто потому что из-за любви к работе их зарплата обычно достигает карьерных высот. Дамы с этим именем привыкли к трудностям и спокойно встречают их лицом к лицу, решая любые задачи. Трудолюбие и сильный характер становятся магнитом, который притягивает миллионы.

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Лидия

Лидии умеют всё и обладают нужными для этого качествами. Они целеустремлённые, напористы, умны, к тому же прекрасно разбираются в финансах. Лидии легко могут как зарабатывать деньги, так и грамотно ими распоряжаться. Такие девушки не постесняются воспользоваться и чужими трудами, например, выгодно выскочив замуж за богатого мужчину.

Ольга