Три знака зодиака, представительницы которых отличаются умом и сообразительностью

Некоторые девушки способны поразить своей проницательностью и сообразительностью так, что у парней просто не остаётся шансов. В жизни этим умницам многое даётся быстрее и легче остальных, поэтому в их число мечтает попасть каждая, пишет Times of India. Однако это не так-то просто — всё зависит от знака зодиака.

Скорпион

Среди Скорпионов обычно больше всего самых умных девушек, потому что они упёрты и дотошны. Из них получаются хорошие специалисты в областях, где педантизм ценится выше всего, например врачи. Скорпионы любят добраться до сути вещей и разобраться в вопросе, поэтому они часто хорошо подкованы.

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Рыбы

Девушки, рождённые под этим знаком, обладают природным интеллектом и способностью легко анализировать проблему с разных сторон. К тому же они всегда следуют по пути развития и проявляют эмоциональную зрелость, выгодно отличаясь от соперниц.

Козероги