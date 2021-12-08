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Три знака зодиака, представительницы которых отличаются умом и сообразительностью

Таким девушкам не нужно вырабатывать особые навыки — природа уже наградила их с самого рождения.

8 декабря, 06:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Некоторые девушки способны поразить своей проницательностью и сообразительностью так, что у парней просто не остаётся шансов. В жизни этим умницам многое даётся быстрее и легче остальных, поэтому в их число мечтает попасть каждая, пишет Times of India. Однако это не так-то просто — всё зависит от знака зодиака.

Скорпион

Среди Скорпионов обычно больше всего самых умных девушек, потому что они упёрты и дотошны. Из них получаются хорошие специалисты в областях, где педантизм ценится выше всего, например врачи. Скорпионы любят добраться до сути вещей и разобраться в вопросе, поэтому они часто хорошо подкованы.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Рыбы

Девушки, рождённые под этим знаком, обладают природным интеллектом и способностью легко анализировать проблему с разных сторон. К тому же они всегда следуют по пути развития и проявляют эмоциональную зрелость, выгодно отличаясь от соперниц.

Козероги

Девушки-козероги быстро соображают и ещё быстрее принимают верные решения. Тратить время на ерунду они не привыкли, а потому сосредотачиваются на проблеме и добиваются цели в рекордные сроки. Такие умницы, к слову, своим примером легко вдохновляют на подвиги.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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