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Песков анонсировал заграничные поездки Путина

Представитель Кремля отметил, что Индия неслучайно была выбрана второй страной для визита за всё время пандемии.

12 декабря, 11:13
<p>Фото © ТАСС/Владимир Агафонов</p>

Фото © ТАСС/Владимир Агафонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящихся заграничных поездках российского лидера Владимира Путина. О них он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

"Готовятся ещё поездки", — сказал Песков.

Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году

Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году

Официальный представитель Кремля объяснил, что Индия неслучайно была выбрана второй страной для визита Путина за всё время пандемии, так как у России с этим государством особые привилегированные отношения партнёрства.

Напомним, 6 декабря президент России прилетел с визитом в Нью-Дели, где провёл переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Владимир Путин подчеркнул, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также перечислил направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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