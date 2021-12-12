Песков анонсировал заграничные поездки Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящихся заграничных поездках российского лидера Владимира Путина. О них он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1" .

Официальный представитель Кремля объяснил, что Индия неслучайно была выбрана второй страной для визита Путина за всё время пандемии, так как у России с этим государством особые привилегированные отношения партнёрства.