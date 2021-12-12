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Из авто пришлось вытаскивать: В Кирове задержали пьяного водителя с бонусной картой вместо прав

Мужчина отказался выходить из машины, а когда инспекторы решили помочь ему выйти, ударил одного из них по руке.

12 декабря, 11:23

Задержанный водитель © VK / "Ночной патруль" г. Киров"

В Кирове задержали пьяного водителя с бонусной картой вместо прав © t.me / shot_shot

В Кирове задержали пьяного водителя на KIA Rio, который показал вместо прав бонусную карту магазина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Нетрезвый мужчина сел за руль, решив покататься по вечернему городу, но вдруг упёрся в сугроб. Он сначала недолго постоял, а потом продолжил движение. В результате его остановили сотрудники ДПС, на помощь им пришлось вызвать коллег из ППС. На вопрос про водительское удостоверение мужчина ответил, что купил его. А затем сказал, что у него есть бонусная карта магазина.

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Затем автолюбитель отказывался выходить из машины. Сотрудники втроём стали вытаскивать мужчину, и одного из них неадекват несколько раз ударил по руке. В итоге на водителя составили административный протокол и написали рапорт о применении силы в отношении представителя власти.

Как сообщается в группе "Ночной патруль" г. Киров" в соцсети "ВКонтакте", пьяного водителя остановили на перекрёстке улиц Некрасова и Горького. Сотрудники ДПС и ППС при задержании использовали наручники.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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