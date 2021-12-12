Крашенинников объяснил, почему возникла необходимость внесения поправок в конституцию
На изменение основного закона страны "была масса причин", отметил парламентарий. Самое главное, по его словам, то, что с помощью поправок удалось наконец "поднастроить государственный механизм".
Скриншот © LIFE
Крашенинников объяснил, почему возникла необходимость внесения поправок в конституцию. Видео © LIFE
С момента внесения поправок в Конституцию России прошло чуть больше года. О том, почему возникла необходимость преобразовать основной закон страны, в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поведал председатель думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как отметил парламентарий, на это "была масса причин". Самое главное, по его словам, то, что с помощью поправок удалось наконец "поднастроить государственный механизм". Крашенинников пояснил, что происходящие в обществе изменения требуют целостного и системного ответа законодателей, а конституция 1993 года, работавшая на протяжении более чем 25 лет, уже не соответствовала нынешним реалиям.
"Мало кто помнит, но в 90-е у нас был такой период жизни, когда, например, президент вносил законы — Дума отклоняла, Дума принимала — президент отклонял. <...> На самом деле, конечно, мы постоянно жили в таких ситуациях, когда всё было в таком подвешенном состоянии. Плюс ко всему часто это делалось откровенно политическим способом, и денег не было. Но мы знаем, что, например, принимали законы, необеспеченные деньгами, что на самом деле приводило к развалу экономики", — рассказал Крашенинников.
С изменением основного закона страны, по его словам, появились механизмы, когда президент может обратиться в Конституционный суд с тем, чтобы инстанция разрешила ситуацию, может тот или иной законопроект идти дальше.
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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поправки к конституции расширили возможности для борьбы с новыми вызовами. И выразила уверенность, что и в будущем "совместная созидательная работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей" страны.
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