Крашенинников объяснил, почему возникла необходимость внесения поправок в конституцию. Видео © LIFE

С момента внесения поправок в Конституцию России прошло чуть больше года. О том, почему возникла необходимость преобразовать основной закон страны, в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поведал председатель думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как отметил парламентарий, на это "была масса причин". Самое главное, по его словам, то, что с помощью поправок удалось наконец "поднастроить государственный механизм". Крашенинников пояснил, что происходящие в обществе изменения требуют целостного и системного ответа законодателей, а конституция 1993 года, работавшая на протяжении более чем 25 лет, уже не соответствовала нынешним реалиям.

"Мало кто помнит, но в 90-е у нас был такой период жизни, когда, например, президент вносил законы — Дума отклоняла, Дума принимала — президент отклонял. <...> На самом деле, конечно, мы постоянно жили в таких ситуациях, когда всё было в таком подвешенном состоянии. Плюс ко всему часто это делалось откровенно политическим способом, и денег не было. Но мы знаем, что, например, принимали законы, необеспеченные деньгами, что на самом деле приводило к развалу экономики", — рассказал Крашенинников.

С изменением основного закона страны, по его словам, появились механизмы, когда президент может обратиться в Конституционный суд с тем, чтобы инстанция разрешила ситуацию, может тот или иной законопроект идти дальше.

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