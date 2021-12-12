Песков: У Путина не было поводов для радости после переговоров с Байденом

У президента России Владимира Путина не было особых поводов для радости по итогам разговора с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьёзная и требует постоянного внимания главы государства. Ну что президент и делает", — сказал Песков.