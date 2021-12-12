Песков: У Путина не было поводов для радости после переговоров с Байденом
Представитель Кремля отметил, что президент выполняет свои функции, "ситуация очень серьёзная и требует постоянного внимания".
Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
У президента России Владимира Путина не было особых поводов для радости по итогам разговора с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьёзная и требует постоянного внимания главы государства. Ну что президент и делает", — сказал Песков.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
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