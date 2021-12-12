Путин заявил, что в Европе гарантировали распад России в 90-х

Политики европейских стран не сомневались в том, что Россия распадётся в 1990-е годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что лично "видел карты", спроектированные в Европе, на которых наша страна была разделена на несколько самостоятельных государств.

"Один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран, на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдёт и каковы будут последствия", — рассказал Путин в интервью для фильма "Россия. Новейшая история" в эфире канала "Россия-1".

Глава государства добавил, что люди, конечно, не могли не замечать происходившие в 90-е годы события в России и пытались противостоять, думая о вероятном распаде страны. Однако, как указал президент, у них "не всегда это получалось, мягко говоря".