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У прибывшего из России в Южную Корею путешественника нашли "омикрон"

На сегодняшний день в азиатской стране этим вариантом ковида заражено 90 человек, 23 из которых иностранцы.

12 декабря, 11:48
<p>© Chung Sung-Jun / Getty Images</p>

© Chung Sung-Jun / Getty Images

В Южной Корее зафиксировали первый случай завоза штамма "омикрон" из России. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).

На сегодняшний день в этой азиатской стране новым вариантом коронавируса заражено 90 человек, из которых 23 — иностранцы.

Местные власти подчеркнули, что приехавший из России не является выходцем из Республики Корея, его гражданство не раскрывается. Сейчас выясняется маршрут путешественника и то, где он мог подхватить инфекцию.

Первыми носителями омикрон-штамма в Южной Корее власти считают пару, приехавшую из Нигерии 24 ноября. По данным правительства, они заразили около 60 человек. Ещё семь больных подхватили болезнь от иранского путешественника, прибывшего в страну 25 ноября.

Также "омикрон" за последние две недели обнаружили у 17 человек, прилетевших из Южно-Африканской Республики, Нигерии, Мозамбика, Эфиопии, ДР Конго и Великобритании.

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Учёные из Гонконга заявили о снижении в 32 раза эффективности Pfizer против "омикрона"

Ранее Лайф рассказывал, что британские учёные спрогнозировали вероятное число смертей от омикрон-штамма. Авторы исследования пришли к выводу, что, если не принять дополнительных мер, эта разновидность вируса может вызвать новую волну циркуляции инфекции.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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