У прибывшего из России в Южную Корею путешественника нашли "омикрон"

В Южной Корее зафиксировали первый случай завоза штамма "омикрон" из России. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).

На сегодняшний день в этой азиатской стране новым вариантом коронавируса заражено 90 человек, из которых 23 — иностранцы.

Местные власти подчеркнули, что приехавший из России не является выходцем из Республики Корея, его гражданство не раскрывается. Сейчас выясняется маршрут путешественника и то, где он мог подхватить инфекцию.

Первыми носителями омикрон-штамма в Южной Корее власти считают пару, приехавшую из Нигерии 24 ноября. По данным правительства, они заразили около 60 человек. Ещё семь больных подхватили болезнь от иранского путешественника, прибывшего в страну 25 ноября.

Также "омикрон" за последние две недели обнаружили у 17 человек, прилетевших из Южно-Африканской Республики, Нигерии, Мозамбика, Эфиопии, ДР Конго и Великобритании.