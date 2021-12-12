Страны G7 предупредили Россию о масштабных последствиях в случае "вторжения" на Украину

Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7) заявили, что гипотетическое вторжение России на Украину повлечёт серьёзные последствия. РФ должна будет заплатить высокую цену, пишет Reuters со ссылкой на черновой вариант коммюнике государств G7.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьёзную цену", — говорится в документе.

Согласно тексту коммюнике, члены "Большой семёрки" призывают Москву к деэскалации напряжённости на Украине. Сам документ должен быть принят по итогам двухдневной встречи в Ливерпуле. Отмечается, что тема отношений России и Украины может быть вынесена в отдельное заявление глав внешнеполитических ведомств неформального объединения.

В то же время глава МИД Великобритании Элизабет Трасс предупредила Россию, что в случае гипотетического вторжения на Украину будут "большие последствия". По словам дипломата, "G7 хочет, чтобы Россия отказалась от агрессии по отношению к Украине". Трасс отметила, что все страны "Большой семёрки" придерживаются единого мнения по ситуации в Незалежной.

"Мы отправили очень ясное и единое послание [президенту РФ] Владимиру Путину с этой встречи G7, мы хотим, чтобы Россия прекратила свою агрессию в отношении Украины", — заявила Трасс.

Как она указала, Россия может столкнуться с новыми санкциями, если ситуация на границе с Украиной сохранится напряжённой. Уже была проведена подготовительная работа по этому поводу, рассматриваются "все варианты действий в данном случае", отметила Трасс.

Согласно данным представителя Госдепартамента, на встрече глав МИД "Большой семёрки" основными темами стали отношения с Россией и КНР. Высокопоставленный чиновник американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что G7 выступит единым фронтом и примет необходимые меры, если "Россия сделает неправильный выбор". По его словам, "Большая семёрка" не разделяет экономические методы и военно-политическую активность Китая, однако не хочет, чтобы объединение воспринималось как "антикитайский клуб".