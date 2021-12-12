Путин направил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей из-за страшного торнадо

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру США Джо Байдену, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного торнадо в Кентукки и ряде других штатов, где погибло не менее 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", — говорится в релизе.