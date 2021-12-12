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Путин направил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей из-за страшного торнадо

Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких. Жертвами разгула стихии стало не менее 70 человек.

12 декабря, 12:09

Фото © Twitter / ABC Mundial

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру США Джо Байдену, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного торнадо в Кентукки и ряде других штатов, где погибло не менее 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", — говорится в релизе.

Байден заявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки после разрушительного торнадо

Байден заявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки после разрушительного торнадо

Как ранее сообщал Лайф, этот торнадо стал самым сильным за всю историю Кентукки, во всяком случае, таковым его назвал губернатор. Наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд. Там на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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