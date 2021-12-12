НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Павел Мамаев может зимой перейти в "Химки"

В декабре у него закончится действующий контракт с нынешней командой.

12 декабря, 12:32
<p>Фото © Epsilon / Getty Images</p>

Фото © Epsilon / Getty Images

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев может продолжить карьеру в "Химках" и уже зимой перейти в стан подмосковной команды. Об этом пишет "РБ-Спорт".

По информации издания, Мамаев перейдёт в "Химки" на правах свободного агента после завершения контракта с "Ростовом", который действует до декабря нынешнего года.

"Всё прошло хорошо": Мамаев перенёс операцию на ахилле в Финляндии

"Всё прошло хорошо": Мамаев перенёс операцию на ахилле в Финляндии

Добавим, что в этом сезоне Мамаев появлялся на поле шесть раз и не отметился результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1