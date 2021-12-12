Павел Мамаев может зимой перейти в "Химки"
В декабре у него закончится действующий контракт с нынешней командой.
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев может продолжить карьеру в "Химках" и уже зимой перейти в стан подмосковной команды. Об этом пишет "РБ-Спорт".
По информации издания, Мамаев перейдёт в "Химки" на правах свободного агента после завершения контракта с "Ростовом", который действует до декабря нынешнего года.
Добавим, что в этом сезоне Мамаев появлялся на поле шесть раз и не отметился результативными действиями.
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