Павел Мамаев может зимой перейти в "Химки"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев может продолжить карьеру в "Химках" и уже зимой перейти в стан подмосковной команды. Об этом пишет "РБ-Спорт".

По информации издания, Мамаев перейдёт в "Химки" на правах свободного агента после завершения контракта с "Ростовом", который действует до декабря нынешнего года.