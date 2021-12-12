Депутат Европарламента Лёккегор обвинил Россию и Китай в кибератаках на ЕС

Россия и Китай проводят кибератаки против Евросоюза. Уверенность в этом высказал депутат Европарламента от Дании Мортен Лёккегор в обращении к Еврокомиссии, сообщает RT.

"В последние годы мы видели доказательства того, что такие страны, как Россия и Китай, осуществляли или финансировали кибератаки против государств – членов ЕС или учреждений ЕС", — уточнил парламентарий.

Лёккегор упомянул о сделанном несколько лет назад экс-канцлером Германии Ангелой Меркель заявлении о наличии доказательства причастности Москвы к кибератаке на немецкий парламент.

Также датчанин рассказал, что в октябре в Европарламенте прошло обсуждение возможности выработки коллективных контрмер против подобных атак из-за рубежа. На этот раз он вновь поднял вопрос о введении рестрикций в отношении государств, уличённых в подобных деяниях.

"Рассматривает ли комиссия вопрос о том, чтобы предложить государствам – членам ЕС новые возможности для введения коллективных санкций и коллективных контрмер в отношении не входящих в ЕС стран, которые осуществляют или финансируют кибератаки против учреждений ЕС или государств – членов ЕС?" — вопросил Лёккегор, интересуясь новыми мерами по предотвращению кибератак.