В доме малютки в Тюмени четырёхмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла
Бездыханное тело малышки обнаружили только утром, когда на нём уже появились трупные пятна. На месте трагедии работают следователи. Пока всё выглядит как несчастный случай.
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В Тюмени четырёхмесячная девочка умерла, захлебнувшись рвотой, сообщает сайт kp.ru. Трагедия произошла в одном из домов малютки сегодня ночью, 12 декабря. Точную причину смерти малышки установит экспертиза.
Накануне вечером сотрудники учреждения покормили детей и уложили спать. Одна из нянек должна была оставаться с малышами в комнате, но в какой-то момент вышла. При этом только утром женщина обнаружила, что одна из девочек не подаёт признаков жизни, причём на теле малышки к тому моменту уже появились трупные пятна. По некоторым данным, ребёнка так туго запеленали, что он попросту не смог перевернуться, когда ему стало плохо.
На месте ЧП сейчас работают сотрудники СК РФ. Интересно отметить, что ни одно ведомство официальных комментариев насчёт произошедшего ещё не дало. Пока всё выглядит как несчастный случай.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье выясняют обстоятельства загадочной смерти двухмесячной малышки. Младенца обнаружили в квартире в бессознательном состоянии, доставили в местную больницу, но спасти ребёнка не удалось.
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