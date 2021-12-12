В доме малютки в Тюмени четырёхмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла

Накануне вечером сотрудники учреждения покормили детей и уложили спать. Одна из нянек должна была оставаться с малышами в комнате, но в какой-то момент вышла. При этом только утром женщина обнаружила, что одна из девочек не подаёт признаков жизни, причём на теле малышки к тому моменту уже появились трупные пятна. По некоторым данным, ребёнка так туго запеленали, что он попросту не смог перевернуться, когда ему стало плохо.