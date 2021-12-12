На 81-м году жизни скончалась автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс

Умерла американская писательница Энн Райс, известная по книге "Интервью с вампиром". Причиной смерти стали осложнения, вызванные инсультом. Об этом сообщил сын писательницы Кристофер Райс на странице матери в "Фейсбуке".

"Это [пишет] сын Энн — Кристофер, и у меня разрывается сердце, когда я сообщаю вам эти печальные известия. Сегодня вечером Энн скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом", — написал он.

Кристофер Райс также поведал, что мать будет похоронена в семейном склепе в Новом Орлеане. Церемония будет частной, добавил он.

Энн Райс родилась 4 октября 1941 года. В 1976-м она опубликовала свою первую книгу "Интервью с вампиром". За сценарий к одноимённому фильму её номинировали на премию "Хьюго" (1995 год), вручаемую за лучшие произведения в жанре научной фантастики. Также книги Райс "Вампир Лестат" и "Царица проклятых" удостаивались номинаций в категории "Лучший роман" Всемирной премии фэнтези (1986 год) и на Премию Брэма Стокера (2003 год).