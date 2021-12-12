Путин назвал трагедией распад СССР

Российский лидер отметил, что с развалом Советского Союза 25 миллионов русских людей оказались за пределами родины без возможности вернуться обратно.

Президент России Владимир Путин назвал распад СССР трагедией и признался, что воспринял его как распад исторической России. Об этом он заявил в фильме "Россия. Новейшая история" в эфире канала "Россия-1".

"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", — ответил глава государства на вопрос о личном отношении к распаду СССР.

К этому Путин добавил, что территория страны обеднела на 40%. Примерно на столько же упала производственная мощность и уменьшилось население.

"Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено", — подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что с распадом СССР 25 миллионов русских людей оказались за пределами родины без возможности вернуться обратно.

"Для них (республик. — Прим. Лайфа) это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", — заключил Путин.