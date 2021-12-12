Рейтинг Джонсона обрушился из-за скандальной рождественской вечеринки в разгар пандемии

Рейтинг одобрения работы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обрушился до рекордно низкого показателя за всё время его нахождения у власти. Это произошло на фоне скандала с вечеринкой, устроенной на Рождество на Даунинг-стрит в прошлом году во время локдауна. Об этом сообщает социологический институт YouGov. Интересно, что о мероприятии стало известно лишь несколько дней назад.

Так, согласно опросу, лишь 24% британской общественности на данный момент положительно относятся к Джонсону, в то время как 66% — отрицательно. Остальные респонденты не определились с отношением к премьеру.

На сегодняшний день рейтинг одобрения премьера ухудшился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием, от середины ноября, и теперь показатель отрицательный — минус 42. Отмечается, что он низший с момента переезда Джонсона на Даунинг-стрит в июле 2019 года.

Специалисты института напомнили, что максимально высокий рейтинг одобрения деятельности премьера Великобритании (плюс 29) был зафиксирован в апреле прошлого года, в начале пандемии коронавируса. Отмечается, что в данный момент недовольство Джонсоном растёт не только среди оппозиционно настроенных граждан, но и среди сторонников правящей Консервативной партии — 41% избирателей, традиционно отдающих ей голоса, критически относятся к премьеру.