Песков сообщил об угрозах Байдена финансово изолировать Россию
Представитель Кремля отметил, что "американцы сами уже уверовали" в планы РФ о "вторжении" на Украину.
Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцел
Президент США Джо Байден в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным пригрозил Москве финансовой изоляцией, если наша страна вторгнется на территорию Украины. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", — указал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
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