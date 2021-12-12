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Песков сообщил об угрозах Байдена финансово изолировать Россию

Представитель Кремля отметил, что "американцы сами уже уверовали" в планы РФ о "вторжении" на Украину.

12 декабря, 12:48

Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцел

Президент США Джо Байден в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным пригрозил Москве финансовой изоляцией, если наша страна вторгнется на территорию Украины. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков: У Путина не было поводов для радости после переговоров с Байденом

Песков: У Путина не было поводов для радости после переговоров с Байденом

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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