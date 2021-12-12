Песков сообщил об угрозах Байдена финансово изолировать Россию

"Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", — указал пресс-секретарь российского лидера.