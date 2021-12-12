Крашенинников заявил, что введение QR-кодов не противоречит конституции
Если к настоящему моменту вакцинировалось бы около 80% граждан России, никакой надобности в кодах не возникло бы, убеждён политик. Он подчеркнул, что данная мера направлена на защиту населения.
© LIFE
Крашенинников заявил, что введение QR-кодов не противоречит конституции © LIFE
Введение QR-кодов не противоречит Конституции РФ. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил председатель думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в этом вопросе не идёт речь о сегрегации населения по признаку вакцинации против коронавирусной инфекции.
"Ну нет, этот термин (сегрегация. — Прим. Лайфа) вообще здесь, конечно, не подходит. Права конкретного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Соответственно, если из этого исходить, то, конечно, чьи-то права в данном случае надо защищать. Надо защищать права конкретных людей и общества, если есть возможность заразиться, то тогда надо как-то стараться этого избегать", — пояснил парламентарий.
Если в нашей стране к настоящему моменту вакцинировалось бы порядка 80% граждан, никакой надобности в введении QR-кодов не возникло бы, убеждён Крашенинников. По его мнению, простимулировав вакцинацию, государство на законодательном уровне обеспечит защиту населения от инфекции. Что касается противников прививок, они должны понимать, что "возможностей у них становится меньше", добавил собеседник.
"Это (введение QR-кодов. — Прим. Лайфа) не противоречит конституции. Совершенно очевидно. Потому что в данном случае есть условия жизнедеятельности общества, которые нужно соблюдать", — пояснил правовед.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать!", в котором Крашенинников поведал, какой закон может стать новогодним подарком для россиян, смотрите по ссылке.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.
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