Крашенинников заявил, что введение QR-кодов не противоречит конституции © LIFE

Введение QR-кодов не противоречит Конституции РФ. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил председатель думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в этом вопросе не идёт речь о сегрегации населения по признаку вакцинации против коронавирусной инфекции.

"Ну нет, этот термин (сегрегация. — Прим. Лайфа) вообще здесь, конечно, не подходит. Права конкретного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Соответственно, если из этого исходить, то, конечно, чьи-то права в данном случае надо защищать. Надо защищать права конкретных людей и общества, если есть возможность заразиться, то тогда надо как-то стараться этого избегать", — пояснил парламентарий.

Если в нашей стране к настоящему моменту вакцинировалось бы порядка 80% граждан, никакой надобности в введении QR-кодов не возникло бы, убеждён Крашенинников. По его мнению, простимулировав вакцинацию, государство на законодательном уровне обеспечит защиту населения от инфекции. Что касается противников прививок, они должны понимать, что "возможностей у них становится меньше", добавил собеседник.





"Это (введение QR-кодов. — Прим. Лайфа) не противоречит конституции. Совершенно очевидно. Потому что в данном случае есть условия жизнедеятельности общества, которые нужно соблюдать", — пояснил правовед.