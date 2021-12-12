Эксперт Сычков дал советы по выбору вклада в банке

При выборе вклада не стоит ориентироваться только на уровень ставки, показанный в рекламе, следует внимательно изучить подробные условия. Об этом рассказал директор департамента частного банковского обслуживания "Новикомбанка" Александр Сычков в беседе с РИА "Новости".

"При выборе вклада надо ориентироваться не на уровень ставки, указанный в рекламе, а на подробные условия депозитного продукта. В первую очередь обращать внимание на то, с капитализацией вклад или нет, то есть добавляются ли начисленные проценты к телу вклада и с какой периодичностью это происходит. При равных номинальных ставках вклад с капитализацией процентов будет выгоднее", — уточнил эксперт.

По словам Сычкова, уровень ставки может зависеть от суммы вклада и периода размещения. Кроме того, банк может предоставить выгодные условия и процентную надбавку некоторым клиентам, если они, к примеру, получают зарплату на карту банка, открывают вклад или являются пенсионерами.

Все параметры вклада имеют значение, считает Сычков.

"Например, заявленная высокая ставка может распространяться на определённую сумму вклада, а при превышении этого лимита ставка уменьшается, соответственно, итоговая доходность будет меньше той, на которую рассчитывал вкладчик", — подчеркнул специалист.

Также эксперт предупредил, что ставки по вкладу могут меняться в течение времени. Иногда банк может разбить срок вклада на периоды, где максимальная ставка будет только в течение первого отрезка времени, а затем снизится.

Помимо того, Сычков объяснил, что повышенная ставка может идти вкупе с оформлением страхового или инвестиционного продукта. Однако при заключении комбинированного финансового продукта стоит внимательно разобрать его условия.

"Выплата процентов по вкладу гарантирована, а вот доход от инвестиций может оказаться ниже обещанного", — заключил он.