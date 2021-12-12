Путин констатировал, что в 90-е Россия утратила значительную часть суверенитета

Россия в 90-е годы прошлого века утратила часть суверенитета из-за многочисленных рычагов давления извне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства констатировал, что в тот период времени наша страна была в "достаточно слабом состоянии". В частности, Россия, по его словам, зависела не только от различного рода финансовых инструментов, но и от политических и внутриполитических механизмов.

"В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", — подчеркнул российский лидер в интервью для фильма "Россия. Новейшая история" в эфире канала "Россия-1".