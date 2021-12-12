Путин констатировал, что в 90-е Россия утратила значительную часть суверенитета
Глава государства отметил, что в тот период времени наша страна была в "достаточно слабом состоянии". В частности, по его словам, это произошло из-за рычагов давления извне.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Россия в 90-е годы прошлого века утратила часть суверенитета из-за многочисленных рычагов давления извне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства констатировал, что в тот период времени наша страна была в "достаточно слабом состоянии". В частности, Россия, по его словам, зависела не только от различного рода финансовых инструментов, но и от политических и внутриполитических механизмов.
"В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", — подчеркнул российский лидер в интервью для фильма "Россия. Новейшая история" в эфире канала "Россия-1".
Ранее Путин заявил, что в Европе гарантировали распад России в 90-х. Глава государства отметил, что лично "видел карты", на которых наша страна была разделена на несколько государств. Вопрос был в том, каких последствий ожидать от этого события для всего мира.
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