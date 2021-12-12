"Хорошая игра": Нурмагомедов заявил, что болел за "Динамо" в матче с "Зенитом"
По итогам встречи петербуржцы сумели сохранить лидерство в чемпионате страны.
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Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил встречу "Динамо" – "Зенит" в рамках 18-го тура РПЛ и признался, что поддерживал столичную команду.
"Хорошая игра, сегодня я болел за "Динамо". Счёт по игре, первый тайм "Зенит" хорошо провёл, а во втором "Динамо" отлично сыграло", — приводит слова Нурмагомедова Sport24.
Он также заметил, что пока рано говорить о том, кто будет чемпионом по итогам сезона, однако данный вопрос боец назвал хорошим.
Напомним, что в главном матче зимы московское "Динамо" сыграло вничью с питерским "Зенитом" — 1:1. На гол Клаудиньо бело-голубые ответили точным ударом Дмитрия Скопинцева.
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