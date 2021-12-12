НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Хорошая игра": Нурмагомедов заявил, что болел за "Динамо" в матче с "Зенитом"

По итогам встречи петербуржцы сумели сохранить лидерство в чемпионате страны.

12 декабря, 13:38
<p>© Josh Hedges / Zuffa LLC via Getty Images</p>

© Josh Hedges / Zuffa LLC via Getty Images

Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил встречу "Динамо" – "Зенит" в рамках 18-го тура РПЛ и признался, что поддерживал столичную команду.

"Хорошая игра, сегодня я болел за "Динамо". Счёт по игре, первый тайм "Зенит" хорошо провёл, а во втором "Динамо" отлично сыграло", — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Он также заметил, что пока рано говорить о том, кто будет чемпионом по итогам сезона, однако данный вопрос боец назвал хорошим.

Лидер не изменился: "Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в главном матче зимы в РПЛ

Лидер не изменился: "Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в главном матче зимы в РПЛ

Напомним, что в главном матче зимы московское "Динамо" сыграло вничью с питерским "Зенитом" — 1:1. На гол Клаудиньо бело-голубые ответили точным ударом Дмитрия Скопинцева.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1