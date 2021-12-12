Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил встречу "Динамо" – "Зенит" в рамках 18-го тура РПЛ и признался, что поддерживал столичную команду.

"Хорошая игра, сегодня я болел за "Динамо". Счёт по игре, первый тайм "Зенит" хорошо провёл, а во втором "Динамо" отлично сыграло", — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Он также заметил, что пока рано говорить о том, кто будет чемпионом по итогам сезона, однако данный вопрос боец назвал хорошим.