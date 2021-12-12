Путин напомнил, что Украина до сих пор не передала заграничное имущество СССР

Лидер РФ отметил, что в 1993 году Москва взяла на себя обязательство возместить все долги бывшего Советского Союза, надеясь на передачу республиками ей зарубежных активов.

Несмотря на то что Москва возместила все долги Советского Союза, Украина так и не передала России заграничное имущество, которое осталось от СССР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в документальном фильме "Россия. Новейшая история".

По его словам, "в 1990-е Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне". В те годы она набрала большое количество долгов. Так, в 1993 году государство взяло "обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики". Путин отметил, что Москва делала это, рассчитывая на передачу республиками ей зарубежных активов, которые остались от СССР.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — заявил президент России.