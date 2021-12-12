Путин напомнил, что Украина до сих пор не передала заграничное имущество СССР

Несмотря на то что Москва возместила все долги Советского Союза, Украина так и не передала России заграничное имущество, которое осталось от СССР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в документальном фильме "Россия. Новейшая история".

По его словам, "в 1990-е Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне". В те годы набрала большое количество долгов. Так, в 1993 году государство взяло "обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики". Путин отметил, что Москва делала это, рассчитывая на передачу республиками ей зарубежных активов, которые остались от СССР.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — заявил президент России.