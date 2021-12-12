Путин напомнил, что Украина до сих пор не передала заграничное имущество СССР
Лидер РФ отметил, что в 1993 году Москва взяла на себя обязательство возместить все долги бывшего Советского Союза, надеясь на передачу республиками ей зарубежных активов.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Несмотря на то что Москва возместила все долги Советского Союза, Украина так и не передала России заграничное имущество, которое осталось от СССР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в документальном фильме "Россия. Новейшая история".
По его словам, "в 1990-е Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне". В те годы набрала большое количество долгов. Так, в 1993 году государство взяло "обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики". Путин отметил, что Москва делала это, рассчитывая на передачу республиками ей зарубежных активов, которые остались от СССР.
"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — заявил президент России.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об угрозах лидера Штатов Джо Байдена финансово изолировать Россию. Представитель Кремля отметил, что "американцы сами уже уверовали" в планы РФ о "вторжении" на Украину.
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