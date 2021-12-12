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Россия попала в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что ковид по-прежнему создаёт серьёзные препятствия для путешественников. Несмотря на это, по его словам, всё равно намечается позитивная тенденция.

12 декабря, 14:19

Республика Алтай. Фото © Pixabay

Россия попала в первую пятёрку государств по темпам восстановления туристических потоков внутри страны. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, ссылаясь на данные Всемирной туристической организации.

"В целом по внутреннему рынку, на мировом если уровне смотреть, то мы входим в пятёрку тех, кто быстро восстанавливается. Так оценивает наше состояние Всемирная туристская организация", — цитирует ТАСС Барзыкина.

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По его словам, коронавирусная инфекция по-прежнему создаёт серьёзные препятствия для путешественников. Несмотря на это, как подчеркнул вице-президент РСТ, всё равно намечается позитивная тенденция. Если внутренний туризм уже вышел на допандемийный уровень, то выездной пока находится на половине пути к этому, добавил Барзыкин.

Ранее были названы страны, где от россиян не требуют даже ПЦР-тест. Кроме того, был перечислен ряд европейских государств, в которые можно попасть при определённых условиях.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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