Россия попала в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма

Россия попала в первую пятёрку государств по темпам восстановления туристических потоков внутри страны. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, ссылаясь на данные Всемирной туристической организации.

"В целом по внутреннему рынку, на мировом если уровне смотреть, то мы входим в пятёрку тех, кто быстро восстанавливается. Так оценивает наше состояние Всемирная туристская организация", — цитирует ТАСС Барзыкина.

По его словам, коронавирусная инфекция по-прежнему создаёт серьёзные препятствия для путешественников. Несмотря на это, как подчеркнул вице-президент РСТ, всё равно намечается позитивная тенденция. Если внутренний туризм уже вышел на допандемийный уровень, то выездной пока находится на половине пути к этому, добавил Барзыкин.