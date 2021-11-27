Губернатор Забайкалья Осипов перечислил лучшие курорты региона

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!", какие положительные изменения коснулись сферы туризма в регионе за последний год, а также назвал лучшие места для путешествий.

"Этот прошедший год был, наверное, уникальной возможностью. Потому что оказалось так, что мы можем поехать отдохнуть где-то у себя, и люди стали смотреть, что они не видели, что они не знают. А так как территория Забайкальского края огромная, понятно, что наиболее доступный туризм, он здесь", — отметил он.

По словам Осипова, весь потенциал туризма раскрывается перед гостями из других российских регионов: путешественники обычно отправляются на рыбалку, охоту, а также посмотреть достопримечательности и природные памятники. Поэтому для них местные власти постарались организовать удобное размещение и обеспечить информационный комфорт.

Губернатор отметил, что ещё два года назад власти разработали план развития инфраструктуры, согласно которому сейчас в Забайкалье строятся дороги и экологические тропы. Также вместе с сотовым оператором проводится установка качественной мобильной связи, а местных землевладельцев власти попросили модернизировать культурно-развлекательные объекты.

Самые лучшие туристические точки, по мнению губернатора Забайкалья, — это Ивано-Арахлейские озёра, Арейское озеро, Национальный парк "Чикой", Чарские пески и Кодарский хребет в Каларском районе.