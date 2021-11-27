Столтенберг призвал не считать "стягивание войск РФ" к границе Украины блефом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стягивании "тысяч российских солдат" к границе с Украиной и призвал Москву к деэскалации. Вместе с тем он отметил, что альянс по-прежнему открыт для взаимодействия.

"Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей. Поэтому нельзя предполагать, что это просто блеф", — сказал он в беседе с изданием Welt.