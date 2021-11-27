Столтенберг призвал не считать "стягивание войск РФ" к границе Украины блефом
Он также указал на готовность блока оказать "политическую и практическую поддержку" Киеву.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стягивании "тысяч российских солдат" к границе с Украиной и призвал Москву к деэскалации. Вместе с тем он отметил, что альянс по-прежнему открыт для взаимодействия.
"Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей. Поэтому нельзя предполагать, что это просто блеф", — сказал он в беседе с изданием Welt.
По словам лидера Североатлантического альянса, они готовы оказывать Украине "политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии".
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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