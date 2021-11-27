Потерявший сознание на льду защитник молодёжного "Динамо" умер в реанимации

16-летний защитник молодёжного хоккейного клуба "Динамо" Валентин Родионов умер в реанимации после того, как потерял сознание во время матча против ЦСКА на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

"Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало…" — говорится в сообщении пресс-службы.