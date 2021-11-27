Потерявший сознание на льду защитник молодёжного "Динамо" умер в реанимации
Врачи Морозовской больницы в течение шести дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Фото © ХК "Динамо" Москва
16-летний защитник молодёжного хоккейного клуба "Динамо" Валентин Родионов умер в реанимации после того, как потерял сознание во время матча против ЦСКА на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.
"Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало…" — говорится в сообщении пресс-службы.
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Родионов находился в больнице с конца прошлой недели. 21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между "Динамо" и ЦСКА 2005 года рождения он после очередной смены вернулся на скамейку и потерял сознание.
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