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Жители Кузбасса несут цветы к шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек

Тем временем горноспасатели продолжают спускаться под землю в поисках тел.

27 ноября, 14:08

Скриншот из видео © LIFE

Жители Кузбасса несут цветы к шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Видео © LIFE

Стихийный мемориал образовался у шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Местные жители несут к воротам горнодобывающего предприятия цветы и зажигают свечи.

Тем временем спасатели продолжают работу на объекте, осуществляя спуски в шахту в поисках тел горняков и своих коллег, которые накануне не вернулись на поверхность. На данный момент извлечено всего шесть тел.

МЧС показало видео спуска горноспасателей на разведку в шахту "Листвяжная"

МЧС показало видео спуска горноспасателей на разведку в шахту "Листвяжная"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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