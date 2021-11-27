Жители Кузбасса несут цветы к шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек

Стихийный мемориал образовался у шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Местные жители несут к воротам горнодобывающего предприятия цветы и зажигают свечи.

Тем временем спасатели продолжают работу на объекте, осуществляя спуски в шахту в поисках тел горняков и своих коллег, которые накануне не вернулись на поверхность. На данный момент извлечено всего шесть тел.