Жители Кузбасса несут цветы к шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек
Тем временем горноспасатели продолжают спускаться под землю в поисках тел.
Скриншот из видео © LIFE
Жители Кузбасса несут цветы к шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Видео © LIFE
Стихийный мемориал образовался у шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Местные жители несут к воротам горнодобывающего предприятия цветы и зажигают свечи.
Тем временем спасатели продолжают работу на объекте, осуществляя спуски в шахту в поисках тел горняков и своих коллег, которые накануне не вернулись на поверхность. На данный момент извлечено всего шесть тел.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Комментариев: 0