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Крашенинников поддержал проект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Также парламентарий поделился мнением по поводу предложения запретить указывать в прессе должность виновника ДТП. Так, по его мнению, в подобной инициативе совершенно нет необходимости.

12 декабря, 13:53

Скриншот © LIFE

Крашенинников высказался в пользу принятия законопроекта о запрете упоминания в СМИ национальности преступников. Видео © LIFE

Председатель думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в выпуске шоу "Дайте сказать!" прокомментировал законопроект о запрете упоминания национальности преступников в средствах массовой информации. Сам парламентарий считает, что эта инициатива вполне здравая.

"Знаете, у нас есть всё-таки чувствительные истории, которые надо учитывать. Мы в религиозной сфере это сделали (закон об оскорблении чувств верующих. — Прим. Лайфа). Мне кажется, что раз это задевает чувства, соответственно, представителей национальности, то здесь надо подумать. Я бы не отвергал [законопроект] сразу", — отметил Крашенинников.

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Также он поделился мнением по поводу предложения запретить указывать в СМИ должность виновника ДТП. Напомним, с такой идеей выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Так, по мнению Крашенинникова, в подобном проекте закона нет необходимости.

"Должность, она же ещё и обязывает. Если совершено ДТП, а там сидит человек с конкретной должностью, то он должен понимать, что на него света чуть больше, чем на других, падает. Я бы не поддержал этот законопроект", — пояснил собеседник.

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Полный выпуск шоу "Дайте сказать!", в котором Крашенинников поведал, какой закон может стать новогодним подарком для россиян, смотрите по ссылке.

Ранее юрист Андрей Князев оценил шансы принятия запрета на упоминание национальности преступников в СМИ. По словам специалиста, уже существуют подобные законодательные акты. В частности, эксперт вспомнил о серьёзном наказании за разжигание межнациональной розни.

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Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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