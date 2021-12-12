Фиаско на трибунах: Дед Мороз уронил гонг во время матча "Динамо" — "Зенит"
Бело-голубые достаточно своеобразной традицией в каждой игре отмечают пять минут до её окончания.
Пришедший на трибуны во время матча "Динамо" — "Зенит" Дед Мороз стал одним из его главных героев, уронив во втором тайме встречи стоявший на трибунах гонг.
Стоит подчеркнуть, что во время домашних матчей на стадионе "Динамо" регулярно отмечают пять минут до окончания игры. Делают это при помощи удара в гонг. В этот раз бил Дед Мороз, который для того, чтобы поучаствовать в этой истории, вооружился посохом. Однако силы удара от любимого всеми сказочного персонажа гонг не выдержал и упал.
Напомним, что в главном матче зимы московское "Динамо" сыграло вничью с питерским "Зенитом" — 1:1. На гол Клаудиньо бело-голубые ответили точным ударом Дмитрия Скопинцева.
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