В Крыму подросток случайно убил человека, заступившись за друга, и покончил с собой

В Крыму в конце ноября покончил с собой подросток, который случайно убил человека, заступившись за друга. Как сообщает SHOT, всё это время мальчик не мог смириться с чувством вины и постоянно был в подавленном состоянии.

По данным телеграм-канала, эта трагичная история начала разворачиваться около года назад в Севастополе. Тогда к компании подростков пристал агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Прохожий внезапно полез с кулаками на одного из ребят, и 14-летний Артём заступился за товарища, дав отпор нападавшему. Удар оказался фатальным — мужчина упал, ударился головой и умер. После этого подростка поставили на учёт и завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Для Артёма произошедшее стало большим потрясением. Кроме того, ещё его бросила любимая девушка. В попытках справиться с депрессией в начале осени парень переехал к тёте в Красногвардейский район. Поначалу казалось, что смена обстановки пошла ему на пользу, но чувство вины не отпускало мальчика ни на миг. Через пару месяцев во время семейного ужина Артём вышел на улицу и решился на страшный шаг. Перед этим он успел написать матери прощальное сообщение.