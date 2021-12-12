Экономист Масленников раскрыл рациональный подход к предновогодним тратам

Чтобы к Новому году сохранить значительную часть семейного бюджета, необходимо отказаться от покупки дорожающих к празднику продуктов для праздничного стола. Об этом сообщил глава Института современного развития по направлению "Финансы и экономика" Никита Масленников. По его мнению, деньги лучше всего потратить на подарки близким, так как они более выгодны с инвестиционной точки зрения.

"Раз всё дорожает, давайте покупать рационально. Люди тратят деньги на традиционные сувениры, главное, чтобы они были полезными. Также на бытовую технику, электротовары, гаджеты, цены на которые в последнее время снизились. Одежда и обувь, которая подорожает после Нового года на 15−25%", — цитирует Ura.ru Масленникова.

В свою очередь, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков отметил, что покупать так называемые инвестиционные подарки могут позволить себе далеко не все. Он напомнил, что не у каждого доходы растут из года в год. Поэтому, по его мнению, сейчас увеличивается разница между гражданами в сторону тех, кто может накрыть лишь стол к Новому году.