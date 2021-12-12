Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Казакевич — девятая
На пьедестал почёта помимо норвежки попали представительница Белоруссии Анна Сола и Эльвира Эберг из Швеции.
Фото © Facebook / Marte Olsbu Røiseland
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей женской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Стартовавшая третьей скандинавка сумела на финише привезти четыре с лишним секунды представительнице Белоруссии Анне Соло, которая стала второй. Любопытно, что на старте у неё было около 50 секунд преимущества от ближайших преследовательниц, однако не самая удачная работа на огневом рубеже не позволила ей одержать победу.
Третьей стала шведка Эльвира Эберг. Лучшая из наших — Ирина Казакевич, которая финишировала девятой. По ходу гонки она допустила два промаха и проиграла более минуты и 25 секунд. Другие россиянки расположились ниже: Кристина Резцова — 12-я, Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Валерия Васнецова — 28-й, Светлана Миронова — 34-й.
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