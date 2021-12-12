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Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Казакевич — девятая

На пьедестал почёта помимо норвежки попали представительница Белоруссии Анна Сола и Эльвира Эберг из Швеции.

12 декабря, 14:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MarteOlsbuOfficial?__cft__%5B0%5D=AZVhOwLNXCQFPvkboQ92CdWQQsRsJxKUqe5m9S77x2y_vCpBFFgHPrQDR5PVqGantTlmPuOZ0Oebb7yO5qWdU7IP11J9Hf-kZXoOLhg5ywC80G39p-sfRki16RKct6yraEfvXvRCXJUtdPdItn3-3A1I&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marte Olsbu Røiseland</a></p>

Фото © Facebook / Marte Olsbu Røiseland

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей женской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Стартовавшая третьей скандинавка сумела на финише привезти четыре с лишним секунды представительнице Белоруссии Анне Соло, которая стала второй. Любопытно, что на старте у неё было около 50 секунд преимущества от ближайших преследовательниц, однако не самая удачная работа на огневом рубеже не позволила ей одержать победу.

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Третьей стала шведка Эльвира Эберг. Лучшая из наших — Ирина Казакевич, которая финишировала девятой. По ходу гонки она допустила два промаха и проиграла более минуты и 25 секунд. Другие россиянки расположились ниже: Кристина Резцова — 12-я, Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Валерия Васнецова — 28-й, Светлана Миронова — 34-й.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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