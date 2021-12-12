Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Казакевич — девятая

Стартовавшая третьей скандинавка сумела на финише привезти четыре с лишним секунды представительнице Белоруссии Анне Соло, которая стала второй. Любопытно, что на старте у неё было около 50 секунд преимущества от ближайших преследовательниц, однако не самая удачная работа на огневом рубеже не позволила ей одержать победу.