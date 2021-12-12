У Соединённых Штатов не получилось построить демократию "у себя дома", поэтому американские политики охотно берутся за другие страны. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Аверьянов.

В интервью "Российской газете" он напомнил, что не так давно госсекретарю США Энтони Блинкену задали вопрос о том, как Вашингтон со всеми трудностями внутри страны может учить мир демократии. Тогда, по словам Аверьянова, американский дипломат отшутился, мол, хорошо, что ему не приходится разгребать проблемы ещё и внутри Штатов.

"Знаете, в России есть поговорка — кто не умеет сам, тот учит других. Америка поступает именно так: у себя дома демократию не смогла построить, но очень рьяно берётся за другие страны", — прокомментировал представитель СБ РФ ответ Блинкена.