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Россиянам объяснили, когда и как можно вернуть украденные через онлайн-магазины деньги

По словам специалистов, иногда торговые площадки сами идут навстречу и возвращают платёж, если заказ не был отправлен.

12 декабря, 14:34

© Pixabay

В России не все онлайн-магазины защищают платежи с помощью технологии 3D Secure, которая предусматривает подтверждение операции кодом из СМС, отправленного на привязанный к карте покупателя номер, а именно — более 50%. Чаще всего мошенники пользуются именно такими торговыми площадками, чтобы украсть деньги с чужого счёта, однако для этого им надо найти платёжные данные. При такой афере жертва может вернуть свои средства, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что получить данные злоумышленники могут в слитых базах из интернет-магазинов, банков и так далее либо с помощью фишинговых сайтов. Специалисты рекомендуют хранить основные средства на отдельном счёте в банке и периодически пополнять карту на небольшую сумму. Так можно обезопасить себя от хищения средств. Кроме того, для онлайн-покупок можно завести отдельную карту.

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Если мошенникам всё же удалось украсть деньги через онлайн-магазины, клиент может вернуть средства. Как отметил представитель банка, в рамках правил, установленных платёжными системами, по несанкционированным трансакциям, которые проводились без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника цепочки расчётов, который не применяет данный сервис. Так, если торгово-сервисное предприятие не поддерживает эту функцию, банк может запустить процедуру возврата оспариваемых средств — чарджбэка. Для этого клиент должен подать заявление на оспаривание операции, сообщив, что не распознаёт покупку и что он её не совершал. Важно сделать это не позднее чем через 120 дней с даты трансакции. Однако в некоторых случаях срок может быть увеличен.

Кроме того, иногда сами торговые площадки идут навстречу клиентам и возвращают платёж, если заказ ещё не был отправлен. При этом специалисты предупреждают, что, если вместе с картой злоумышленник получил доступ к телефону и подтвердил платёж с помощью двухфакторной авторизации, вернуть средства практически невозможно — это можно сделать только по решению суда при содействии правоохранителей.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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