В Совбезе РФ предупредили об антироссийском заряде американского "саммита за демократию"
Там отметили, что элиты США пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой.
Фото © Chip Somodevilla / Getty Images
"Саммит за демократию", организованный США, имеет антироссийскую и антикитайскую направленность. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в беседе с "Российской газетой".
"Конечно, так называемый саммит за демократию несёт в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что её глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", — сказал Аверьянов.
США осознают, что "краткая эпоха американской гегемонии", которая наступила после холодной войны, уходит в прошлое, отметил он. В частности, военное доминирование Вашингтона в мире носит уже далеко не абсолютный характер. Замсекретаря Совбеза России также подчеркнул, что на саммит не были приглашены Венгрия и Турция, близкие партнёры США по НАТО, которые Вашингтон, вероятно, считает недемократическими государствами.
"Кто не умеет сам, учит других": Первый замсекретаря Совбеза РФ констатировал провал демократии в США
Ранее Лайф рассказывал, что послы РФ и КНР жёстко осудили американский "саммит за демократию". Анатолий Антонов и Цинь Ган подчеркнули, что демократия — универсальное право всех народов, а не прерогатива одной или нескольких стран.
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