В Совбезе РФ предупредили об антироссийском заряде американского "саммита за демократию"

"Саммит за демократию", организованный США, имеет антироссийскую и антикитайскую направленность. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в беседе с "Российской газетой".

"Конечно, так называемый саммит за демократию несёт в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что её глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", — сказал Аверьянов.

США осознают, что "краткая эпоха американской гегемонии", которая наступила после холодной войны, уходит в прошлое, отметил он. В частности, военное доминирование Вашингтона в мире носит уже далеко не абсолютный характер. Замсекретаря Совбеза России также подчеркнул, что на саммит не были приглашены Венгрия и Турция, близкие партнёры США по НАТО, которые Вашингтон, вероятно, считает недемократическими государствами.