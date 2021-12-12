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В Совбезе РФ предупредили об антироссийском заряде американского "саммита за демократию"

Там отметили, что элиты США пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой.

12 декабря, 14:43
<p>Фото © Chip Somodevilla / Getty Images</p>

Фото © Chip Somodevilla / Getty Images

"Саммит за демократию", организованный США, имеет антироссийскую и антикитайскую направленность. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в беседе с "Российской газетой".

"Конечно, так называемый саммит за демократию несёт в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что её глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", — сказал Аверьянов.

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США осознают, что "краткая эпоха американской гегемонии", которая наступила после холодной войны, уходит в прошлое, отметил он. В частности, военное доминирование Вашингтона в мире носит уже далеко не абсолютный характер. Замсекретаря Совбеза России также подчеркнул, что на саммит не были приглашены Венгрия и Турция, близкие партнёры США по НАТО, которые Вашингтон, вероятно, считает недемократическими государствами.

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Ранее Лайф рассказывал, что послы РФ и КНР жёстко осудили американский "саммит за демократию". Анатолий Антонов и Цинь Ган подчеркнули, что демократия — универсальное право всех народов, а не прерогатива одной или нескольких стран.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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