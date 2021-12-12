Первый замсекретаря СБ РФ рассказал о попытках США создать цифровой альянс наподобие НАТО

США закладывают основу для создания цифрового альянса наподобие НАТО. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов исходя из результатов "саммита за демократию", прошедшего в США 9–10 декабря.

"Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ", — сказал Аверьянов.

По его мнению, сейчас Америкой "фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО", результатом станет отсутствие у суверенных государств права принимать собственные решения.

"Им прикажут жить по правилам, которые им напишут "Гугл", "Эппл" или "Амазон". Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам", — подытожил Аверьянов.