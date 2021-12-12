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В Литву прибыл второй с начала декабря танкер с российским сжиженным газом

На нём должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива. Первое судно с СПГ прибыло в республику в середине текущей недели.

12 декабря, 14:59
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Второй раз с начала декабря танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России прибыл в порт Литвы. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на портал Marinetraffic.com.

Отмечается, что 11 декабря из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка", вышел газовоз Coral Fungia. 12 декабря судно прибыло в Клайпеду. Как сообщала компания-оператор СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нём должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива.

До этого российский СПГ был доставлен в Литву в середине текущей недели.

Ранее в "Газпроме" указали, что сланцевый газ приобретает статус "грязного". Ни одна страна мира даже в долгосрочной перспективе не будет развивать эту отрасль до масштабов США, где добывается 95% всего мирового объёма СПГ.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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