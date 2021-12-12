В Литву прибыл второй с начала декабря танкер с российским сжиженным газом

Второй раз с начала декабря танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России прибыл в порт Литвы. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на портал Marinetraffic.com.

Отмечается, что 11 декабря из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка", вышел газовоз Coral Fungia. 12 декабря судно прибыло в Клайпеду. Как сообщала компания-оператор СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нём должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива.

До этого российский СПГ был доставлен в Литву в середине текущей недели.