В Литву прибыл второй с начала декабря танкер с российским сжиженным газом
На нём должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива. Первое судно с СПГ прибыло в республику в середине текущей недели.
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Второй раз с начала декабря танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России прибыл в порт Литвы. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на портал Marinetraffic.com.
Отмечается, что 11 декабря из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка", вышел газовоз Coral Fungia. 12 декабря судно прибыло в Клайпеду. Как сообщала компания-оператор СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нём должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива.
До этого российский СПГ был доставлен в Литву в середине текущей недели.
Ранее в "Газпроме" указали, что сланцевый газ приобретает статус "грязного". Ни одна страна мира даже в долгосрочной перспективе не будет развивать эту отрасль до масштабов США, где добывается 95% всего мирового объёма СПГ.
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